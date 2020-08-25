Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (8)

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan yangınla ilgili sabotaj üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yangını kasıtlı olarak çıkardıkların iddia edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan ADANA,(DHA)

2020-08-25 22:33:16



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