Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Adana’da iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.H. ile ismi belirtilmeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi belirtilmeyen kişi tabanca ile T.H.’yi ayağından yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, T.H.’yi yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı. T.H. ise sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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