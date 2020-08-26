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Kızılay, yangın bölgesinde vatandaşın yanında Kızılay Adana Şubesi'ne bağlı ekipler, Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ve yaklaşık 2 gün sonra söndürülebilen yangında evsiz kalan vatandaşların yardımına koştu

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ve yaklaşık 2 gün sonra söndürülebilen yangında evsiz kalan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri koştu.

Kızılay, yangın bölgesinde vatandaşın yanında Kızılay Adana Şubesi'ne bağlı ekipler, Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ve yaklaşık 2 gün sonra söndürülebilen yangında evsiz kalan vatandaşların yardımına koştu

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ve yaklaşık 2 gün sonra söndürülebilen yangında evsiz kalan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri koştu.
Savaş, doğal afet, salgın gibi olağanüstü her koşulda mağdur ve mazlumların yanında olan Kızılay, bu kez Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.
Kızılay Adana Şubesi, 23 Ağustos günü 3 farklı noktada ortaya çıkan ve 200 hektarın üzerinde orman arazisinin yok olmasına neden olan yangında mağdur olan köylere yardım ulaştırdı. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, afet bölgesini ziyaret etti. Saygılı, Kızılay olarak yangında mağdur olan vatandaşların ve afete müdahale eden kamu çalışanlarının yanlarında olduklarını dile getirdi. Yangının başladığı ilk günden itibaren Kızılay Adana Şubesi olarak afet bölgesinde yardım ve destek için yerlerini aldıklarını belirten Saygılı, yangın zedelere ve canlarını ortaya koyarak afetin önüne geçmeye çalışan itfaiye memurlarına ve işçilere 3 öğün yemek ikramında bulunduklarını kaydetti.

‘’Bu vatanın her karış toprağına sahip çıkmak görevimiz’’
İlk günden itibaren yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Saygılı, ‘’ Ciğerlerimiz yanıyor, cennet vatanımızın her karış toprağına, ormanlarına sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir. . Bize emanet edilen ve gelecek nesillerimizin yegane miraslarından olan orman arazileri, şehrimizin, ülkemizin akciğerleridir. Nasıl vatanımızın taşına toprağına sahip çıkıyor canımız pahasına koruyorsak, bu ormanları da korumak başlıca görevlerimizdendir’’ dedi.
800 evin tahliye edildiği, 12 evin kullanılamaz hale geldiği yangından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Saygılı, Kızılay’ın afet bölgesinde mağdur olan vatandaşlara yardımlarına devam edeceğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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