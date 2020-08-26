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Altındaki düşüş devam edecek Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman’dan küçük yatırımcılara uyarı: “Bazı hareketler fiyatın çok hızlı yukarı tırmanmasına yol açabilir” “Düşüşün ne kadar devam edeceğini Amerika ile Çin’in kendi aralarında yapacağı anlaşmanın ömrü belirleyecek" Türkiye’nin keşfettiği doğalgaz altın fiyatlarının gerilemesini dolaylı etkileyecek

İHA

Altındaki düşüş devam edecek Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman’dan küçük yatırımcılara uyarı: “Bazı hareketler fiyatın çok hızlı yukarı tırmanmasına yol açabilir” “Düşüşün ne kadar devam edeceğini Amerika ile Çin’in kendi aralarında yapacağı anlaşmanın ömrü belirleyecek" Türkiye’nin keşfettiği doğalgaz altın fiyatlarının gerilemesini dolaylı etkileyecek

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gramı geçen haftalara göre ortalama 25 lira düşen altınla ilgili, fiyatların düşüşünün devam edeceğini söyledi. Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyleyerek, “Altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum” uyarısında bulundu.
Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 488 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 447 liraya kadar geriledi. Ateşi düşen altın, şu anda 457 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatlarında yaşanan dengesizlik ise sektörü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden ve sürekli artıp düşen fiyatlardan dolayı kuyumcular iş yapamaz hale geldi.

“Altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz”
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak ons bazında düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti. Çin ile Amerika’nın birinci faz anlaşmasında mutabık kalmalarının altını ons bazında düşürdüğünü kaydeden Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, “Bunun ne kadar devam edeceğini Amerika ile Çin’in kendi aralarında yapacağı anlaşmanın ömrü olacaktır. Bu nedenle biraz daha gerileme bekliyoruz. Hatta altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ons aynı kalırsa altın düşer”
Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının altın fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, “Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası’nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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