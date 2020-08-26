Adana'da çekiçle kuyumcu soygunu girişimi Adana’da yüzü maskeli iki kişi, çekiçle kuyumcu camını kırıp altın almak istedi Zanlılar, kuyumcu fark edince altınları alamadan kaçtı

Adana’da yüzü maskeli iki kişi, çekiçle kuyumcunun camını kırıp vitrindeki altınları almak isterken kuyumcu fark edip dışarı çıkınca kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Cevdet Yağ Caddesindeki Halit Aslan’a ait kuyumcunun önüne gelen yüzü maskeli iki kişiden biri, çekiç ile kuyumcunun camına vurup kırdı. Daha sonra zanlılar, vitrindeki altınları almaya çalıştı. Ancak Aslan ve çocukları soygun girişimini fark edip dışarı çıkınca iki zanlı kaçtı. Aslan, hemen olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, zanlıların yakalanması için güvenlik kamerasını inceleyip ara sokaklarda çalışma başlattı.

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