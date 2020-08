Büyükşehir’den binlerce çocuğa güvenli ortamda spor yapma olanağı Başkan Zeydan Karalar: “Çocuklarımız sağlıklı olacak, sosyalleşecek, yetenekler keşfedilecek.”

Adana Büyükşehir Belediyesi, 615 yaş arası çocukların 10 branşta, uzmanlar eşliğinde spor eğitimi aldığı Büyükşehir Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularnesiller yetiştirmek için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü işbirliğinde 17 Ağustos17 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve ücretsiz olarak hizmet veren Yaz Spor Okullarının açılışını gerçekleştiren Başkan Zeydan Karalar, daha önce Seyhan’da yaptıkları gibi, Büyükşehir’de de çocukların ve gençlerin spor yapmasına olanak tanıyacaklarını açıkladı.



Sporun birleştirici özelliği var

Kötü koşullara rağmen en iyi işi yapmaya, Adanalıların güvenine layık olmaya kilitlendiklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Sporun insanları, toplumları ve ulusları birleştirme gücü vardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’’ diyor. Büyükşehir olarak 10 branşta, binlerce evladımıza bir ay boyunca ücretsiz olarak eğitim vereceğiz. Kanokürek eğitiminde gölümüzü ve nehrimizi de kullanacağız. Katılımcılara forma , şort, çorap, çanta belediyemiz tarafından ücretsiz verilecektir” diye konuştu.



Çocuklarımızda biriken enerji güvenli ortamda sporla atılacak

Spor aracılığıyla insanların birbirleriyle ömür boyu sürdürecekleri arkadaşlıklar, dostluklar kurduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, çeşitli dallarda Adana ve Türkiye’ye sporcu yetiştirmenin onurunu da yaşayacaklarını açıkladı. Seyhan Belediyesi’ndeyken çeşitli dallarda yetiştirilen sporcuların ciddi başarılara imza attığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Günümüzde çocuklarımız, bizim çocukluğumuzdaki gibi güvenle dışarıya çıkıp enerjisini atamıyor. Bizim tesislerimizde güvenlikçilerimiz eşliğinde ve akademik formasyon sahibi eğitmenlerimizle evlatlarınızı spor yaparken izleyebilecekseniz. Bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun

Başkan Zeydan Karalar son olarak şunları söyledi:

“Değerli Adanalılar bu kardeşiniz seçim zamanında ne söz verdiyse, zor koşullara rağmen hepsini yerine getirecektir. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da yürekten kutluyorum. 30 Ağustos bizim çok önemli bir eşiğimiz, günümüzdür. Bugünkü demokrasimizin, bugünkü koşullarımızın, şu anda burada kadın erkek birlikte olmamızın temelleri 30 Ağustos Zaferi ile atılmıştır. Zaman zaman Cumhuriyetimizin, Cumhuriyetimizi kuranların önemini yeterince anlayamıyor, elimizde olanın değerini tam olarak bilemiyoruz. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, sevgili aileler! Bizi bugüne getiren, bu ülkeyi kurtaran, 30 Ağustos Zaferini kazandıran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hepimizin ödenemez bir borcu olduğunu asla unutmayalım.”



10 branşta spor eğitimi ve Covid19 tedbirleri uygulanıyor

10 Branşta (Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Yüzme, Taekwondo, Satranç, Güreş, Atletizm, KanoKürek) olmak üzere eğitimler haftanın her günü devam etmektedir. 615 yaş arası çocuklara ve gençlere uzman eğitmenler eşliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Adana Valiliği’nin genelgeleri doğrultusunda Covid19 tedbirlerine uygun şekilde eğitimlere başlanmıştır. Tüm katılımcıların antrenmana başlamadan önce ateş ölçümleri yapılmakta olup, girişlerde dezenfeksiyon üniteleri de hizmete sunulmuştur. Antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde organize edilmektedir.

Yaz spor okullarının en önemli amacı; her katılımcıya kendi yaşam alanı içerisinde spor yapma imkanı sağlamak, çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, beceri, koordinasyon ve motorik özelliklerini geliştirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, özellikle ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu covid19 salgını nedeniyle yaşanılan bedensel ve psikolojik olarak sıkıntıları azaltmaktır.

Yetenekli çocuklar seçilecek ve 12 ay boyunca lisanslı spor yapmalarına olanak tanınacak

Yaz Spor Okullarımız süresi boyunca her branşta yetenek taramaları sonucunda seçilen sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde lisanslı olarak spor yaşamlarına, 12 ay boyunca Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki her türlü spor tesislerinde branş faaliyetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaya devam edeceklerdir. Ayrıca tüm katılımcılara antrenman forması, şortu, çantası, çorabı Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

Covid19 salgını nedeniyle kontenjan sınırlaması getirilen kurslara bugüne kadar 10 branşta 3.000 kişi başvurmuştur. Kurslar Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, Karaisalı, İmamoğlu ilçelerinde düzenlenmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.