Kuyumcu, camı çekiçle kırıp soyguna kalkışan 2 kişiyi kovaladı



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da kuyumcu dükkanının camını çekiçle kırarak vitrindeki altınları çalmak isteyen maskeli 2 soyguncu, iş yeri sahibinin müdahalesiyle karşılaşınca kaçtı. Kuyumcu, zanlıları bir süre kovaladı ancak yakalayamadı.

Soygun girişimi, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında bugün yaşandı. Kuyumcu dükkanının önüne gelen maskeli 2 soyguncu, ellerindeki çekiçler ile vitrin camını kırdı. Dükkanda olan kuyumcu Halit Aslan hemen dışarı çıkıp, ikiliye müdahale etti. Soyguncular altınları alamadan kaçtı. Aslan, bir süre soyguncuları kovaladı ancak yakalayamadı. İhbar üzerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşgallerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcunun bir yakını ise altınlar çalınmasın diye kırılan vitrin camı önünde nöbet tuttu. Soruşturma sürüyor.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-26 13:10:29



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