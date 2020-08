Başkan Kocaispir, muhtarlarla buluştu Kocaispir: “Göreceksiniz, 107 mahallemizin tamamında izimiz olacak”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Tek tek muhtarları dinleyen Başkan Kocaispir, “Biz Yüreğir’de birlikte bir başarı hikayesi yazıyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Kocaispir, mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. Hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi adına görüş alışıverişinde bulunmak için toplandıklarını ifade eden Başkan Kocaispir, “Muhtarlarla buluşmak bizim için herhangi bir etkinlik değil. Bu şehri muhtarlarımızla beraber yönetiyoruz. Bu şehrin sorunlarının birlikte üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Her bir mahallemizin kendine has sorunları var. Bu sorunlarını biliyoruz. Yüreğir insanı alicenaptır. Yüreğirli kanaatkardır. Kendisine yapılan en küçük hizmetin kıymetini bilen insandır. O sebeple malumunuz seçildiğimiz günden beri insanlarımızın yanında olmaya çaba gösteriyoruz” diye konuştu.



Adana’nın en başarılı ilçesi olduk

Zor zamanlar geçirdiklerini belirten Başkan Kocaispir, “Göreve geldik Aralık ayında büyük bir sel felaketi ile boğuştuk. Sonra tam hızımızı aldık, yeni dönem başlıyor, 2020 hayır getirsin, uğur getirsin dedik bu kez de maalesef Mart ayı başında pandemi süreci başladı. An itibarı ile henüz bu süreci atlatabilmiş değiliz. İçimizde bu hastalığa yakalanıp atlatan muhtar kardeşlerimiz oldu. Onlara da tekrar şifalar diliyorum. Şunu gururla söylemek isterim. Bu pandemi sürecinde Yüreğir olarak, sadece belediye değil, kaymakamlık, diğer kamu kurumlarımız, muhtarlıklarımız hep beraber Adana’nın en başarılı ilçesi olduk. Hepinizi kutluyor, alkışlıyorum. Çok büyük gayret gösterdiniz, beraber işbirliği yaptık. Her bir vatandaşımızın sıkıntısının giderilmesi noktasında muazzam bir çaba gösterdik. Bu iyi niyetli, kalpten, yürekten bir çabaydı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.



Büyük projeler başlıyor

Muhtarlarla birlikte Yüreğir’de bir başarı hikayesi yazdıklarını vurgulayan Başkan Kocaispir, “Yüreğir’de 560 bin insanımıza hep beraber hizmet ediyoruz. İlçemizde birlikte bir başarı hikayesi yazıyoruz. Allah’ın izni ile yakın zamanda büyük projelerimizi başlatacağız. Bunu hepiniz göreceksiniz. Bir buçuk yılı geride bıraktık. Önümüzde 3 buçuk yıl var. Bu görevlerin hepsi gelip geçicidir. Günün sonunda bütün görevler bittiğinde alnımız ak, başımız dik dolaşabilmeliyiz. Kalp kırmamış, hizmet etmiş, elinden geleni yapmış, vakar, izzetli, onurlu, şerefli kamu görevlileri olarak insanlarımızın içinde dolaşabiliyorsak bundan daha kıymetli bir şey yoktur” şeklinde konuştu.



Her mahallede izimiz olacak

Pandemi sürecinin elde olmayan sebeplerden dolayı kendilerini yavaşlattığını söyleyen Kocaispir, şunları kaydetti:

“Başlıyoruz. Bizim bir sloganımız var biliyorsunuz. ‘Her Mahallede İzimiz Olacak’ diyoruz. Göreceksiniz, 107 mahallemizin tamamında izimiz olacak. Şehit Erkut Akbay Mahallemizde yaklaşık 105 dönümlük alanda Cumhurbaşkanımızın imzası ile 6306 sayılı yasa kapsamında resen kentsel dönüşüm süreci başladı. Adana’nın en güzel ve modern mahallelerinden biri de Şehit Erkut Akbay Mahallemiz olacak. Sonra 19 Mayıs ve Koza mahallelerimiz ikinci sırada. Buralarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bütün mahallelerimizde park ve yeşil alan sorununu çözeceğiz. Doğankent parkımız Türkiye’deki en modern parklardan biri olacak. Yeni adliyemizin önünde Türkiye’nin en güzel meydanlarından birini yapacağız. Biri E5’in güneyinde Yeşilbağlar Mahallemizde olmak üzere 2 adet modern kapalı semt pazarı yapacağız. Gençlik merkezi, biri Akdeniz mahallemizde diğeri Ulubatlı Hasan Mahallemizde olmak üzere 2 adet kapalı antrenman sahası, Sarıçam Mahallemizde gençlik merkezi ve park çalışması, Kiremithane mahallemizde park çalışması yapıyoruz. Yine şuan için 8 sokağımızda sokak sağlıklaştırması yapacağız.”

Yüreğir’in temel sorunlarından birinin de yol sorunu olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Şunun sözünü veriyorum. Bu can bu tende olduğu sürece, Allah nasip ederse beşinci yılın sonunda bizim sorumluluğumuzda olan Yüreğir’in yol sorununu çözmüş olacağız. Bunu net söylüyorum” dedi.

