Adana'da 850 bin lira değerinde kaçak mazot ele geçirildi



ADANA,(DHA)ADANA'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 850 bin lira olan 142 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, tanklar içine doldurulmuş, piyasa değeri 850 bin TL olan 142 bin litre kaçak mazot ele geçirdi. Depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana ADANA,(DHA)

2020-08-26 14:47:15



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