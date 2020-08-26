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Adana'da korona virüse karşı ek tedbirler Her düğün veya nikah merasimini denetlemek üzere en az bir kamu görevlisi tahsis edilecek 65 yaş üzeri vatandaşların sabah 10.00 ile akşam 20.00 arası sokağa çıkabilmeleri yönündeki izne ilişkin karar yeniden uzatıldı

İHA

Adana'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dün akşam saat 20.00'de Valilik Toplantı Salonu'nda 'Covid19 ek tedbirler ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlar' konusunda Vali Süleyman Elban başkanlığında olağanüstü toplandı.

Adana'da korona virüse karşı ek tedbirler Her düğün veya nikah merasimini denetlemek üzere en az bir kamu görevlisi tahsis edilecek 65 yaş üzeri vatandaşların sabah 10.00 ile akşam 20.00 arası sokağa çıkabilmeleri yönündeki izne ilişkin karar yeniden uzatıldı

Adana’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dün akşam saat 20.00’de Valilik Toplantı Salonu’nda ‘Covid19 ek tedbirler ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlar’ konusunda Vali Süleyman Elban başkanlığında olağanüstü toplandı.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.03.2020 tarih 5762 sayılı İkametten Ayrılma Kısıtlaması/Yasaklaması konulu Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.06.2020 tarih 9138 sayılı 18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması/Esnetilmesi konulu Genelgesi ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih 8206 sayılı 65 Yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzni Hk. konulu Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.
Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca Adana’da aşağıdaki ek tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda alınan kararlar şu şekilde:
“1Sınırlama kapsamındaki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.0020.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, dışarı çıkabilecekleri saat aralığı (10.0020.00) dışında ise İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı İkametten Ayrılma Kısıtlaması/Yasaklaması Genelgesi kapsamında ilimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 25.08.2020 tarih saat 24.00’ten itibaren 15 gün süreyle geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına/yasaklanmasına ve şehirlerarası seyahatlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesinin yürürlükte olduğu göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınıp, denetimlerin yapılmasına ( Bu maddede alınan yeni bir karar söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili daha önceden alınan kararın uzatılmasıyla ilgilidir.)
2.Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,
2.1 Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,
2.2 Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,
2.3 Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,
2.4 Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecekiçecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,
2.5 Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,
3.Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,
4.İlimizde her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,
5.İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih 13677 sayılı Genelgesi ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün; 13.06.2020 tarih 9430 sayılı, 24.06.2020 tarih 10116 sayılı, 07.07.2020 tarih 10888 sayılı, 30.07.2020 tarih 12682 sayılı Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecekiçecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına ve alınan kararların 26.08.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amirleri tarafından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. “

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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