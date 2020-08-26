Libya'da şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, Adana'da toprağa verildi Şehidin kızı, babasının üniformasını giyip onu sonsuzluğa uğurladı

Libya'da, görevi esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi, Adana’da şehitliğe defnedildi. Bu sırada uzman çavuşun kızı, Sudenaz'ın babasının parkasını giyip 'Babam nerede' diyerek ağıt yakması duygulandırdı.

Libya Trablus’ta görevi esnasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz(48), dün şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı gece saatlerinde Libya'dan Gaziantep'e getirildi. Gaziantep'te Bahaddin Nakıpoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze, şehidin memleketi olan Adana’ya gönderildi.

Asri Mezarlığı’nda Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi şehitliğe defnedildi. Babasının üniformasını giyen kızı Sudenaz ile diğer kızı Ayşenur gözyaşlarına hakim olamadı. Sudenaz'ın 'Babam nerede. Aylardır ben seni bekliyorum. Kalk babam kalk' diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Şehidin eşi Bilge ise gözyaşlarıyla eşine veda etti.

Şehidin definine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Adana Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları katıldı.

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