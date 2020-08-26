Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü (2)



ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Libya'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep´te yapılan törenin ardından memleketi Adana'ya getirildi. Şehit Yılmaz için Asri Mezarlık Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve askeri personel katıldı. Törende, babasının askeri kamuflajını giyen kızı Sudenaz Yılmaz, "Babam, aylardır ben seni görmedim, ayağa kalk baba. Seni çok özledim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla şehitlikte toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-26 17:44:01



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