Kozan'daki yangında, 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu (2)



3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada başlayan ve dün kontrol altına alınabilen yangınla ilgili 3 şüphelinin daha jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürülürken, dün gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı böylece 6'ya yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Anıl ATAREser PAZARBAŞIAli GÖKDAL

2020-08-26 18:09:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.