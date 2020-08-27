Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bulaşıcılık en fazla kuluçka döneminde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bulaşıcılık en fazla kuluçka döneminde

DHA

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bulaşıcılık en fazla kuluçka döneminde


Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüste bulaşma ve hastalanma takvimini açıkladı. Kuluçka dönemine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Taşova, bulguların ortaya çıkmadığı 48 saat ve bulguların görüldüğü ilk günün, bulaşıcılığın en fazla seyrettiği dönem olduğunu kaydetti.
Koronavirüs ile ilgili vakaların ve çalışmaların artmasıyla bulaşma ile hastalanma takvimi de ortaya çıkıyor. Ağustos ayındaki sıcaklarla birlikte özellikle gençlerin maskeyi çenesinin altında ve dirseklerinde taşıdığı görülürken Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, virüsün özellikle bulguların ortaya çıkmadığı 48 saatin en fazla bulaştırıcılık yaptığı kuluçka dönemi olduğunu kaydetti. Hiçbir bulgunun olmadığı bu dönemde çevrede dolaşan insanların, çok daha fazla viral yükü olduğundan, en fazla bulaştırıcı kişiler olduğunu belirten Prof. Dr. Taşova, maske takılmasının en önemli nedeninin de bu kişilerden diğerlerine geçecek olan enfeksiyonu engellemeye çalışmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Hastaya temas ettikten sonra öksürük, ateş, yaygın kas ağrısı, vücut ağrıları gibi ilk bulguların ortaya çıktığı en bulaştırıcı dönem, kuluçka dönemidir. 4 ile 7 gün arası bir dönem. Bu, 2 gün kadar kısa, 14 gün kadar uzun oluyor. Daha bu bulguların hiç ortaya çıkmadığı 48 saat öncesi ve bulguların ortaya çıktığı ilk gün, bulaşıcılığın en fazla olduğu dönem" dedi.
8'İNCİ GÜN YOĞUN BAKIMA GİDEN TABLO OLUŞUYOR
Hastalık geliştikten sonra ilk hafta içerisinde ateş, eklem ve kas ağrıları, koku ve tat almada değişiklik, bazılarında ishal gibi bulguların oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Taşova, birinci haftadan sonra daha çok nefes darlığı ve zatürre bulgularının ön plana çıktığını söyledi. Erken dönem teşhis olduğunda hastalığın daha iyi kontrol edilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, hiç tedavisiz ya da bilinmeden giderse yaklaşık 8 ile 10 gün civarında ağır bir tablo haline büründüğünü belirtti. Taşova, "Hastaneye yatıştan 8 gün civarında yoğun bakım gerektiren akut solunum sıkıntısı sendromuna ve yoğun bakıma kadar gidebiliyor hasta. Aslında 2 ile 3 haftalık bir süre içerisinde bu tablo tedavisiz ve ağırlaşacak olan tablo bu şekilde ilerliyor. Ne kadar hafifse geçişi de o kadar kolay oluyor. Ağır olan olgularda, ne kadar ağır olarak geçirirse de bulguların ortadan kalkması da o kadar uzun sürüyor" diye konuştu.
'NEKAHET DÖNEMİNDE VÜCUT AĞRILARI YAŞANIYOR ANCAK BULAŞTIRMA OLMUYOR
Bütün enfeksiyonlarda hastalık sonrası denilen 'nekahet dönemi' kişilerin özellikle vücut ağrılarının devam ettiğinin görüldüğünü kaydeden Taşova, bu dönemde bulaşın olmadığını aktardı. Taşova, şöyle konuştu:
"Şimdiki bulgularımızla bu dönemin biraz da uzun devam ettiğini görüyoruz. Bu viral enfeksiyonlarda özellikle gripte de bazı ağır geçiren kişilerde yaşanan sorunlar olarak görülüyor. Bu nekahet dönemi, iyileşme döneminde geçiş olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde bulaşıcılık olmuyor. Bulaşıcılık hiçbir bulgunun olmadığı, daha görülmediği ilk 48 saatte, sonra bulguların görüldüğü ilk birkaç günde oluyor. Ondan sonraki dönemde virüsün üremesi giderek azalıyor ve bu azalmayla birlikte bulaşıcılık da azalıyor. Hastalığı geçirmiş olan kişi nekahet döneminde olan kişinin şimdiki bilgilerimizin ışığında bulaşıcılığının olmadığını biliyoruz."
'PCR TESTİ 47 GÜNE KADAR POZİTİF GÖSTEREBİLİR'
PCR testinin bazı kişilerde 30 hatta 47 güne kadar pozitif kalabildiğini gösterdiğini dile getiren Taşova, "PCR, bir mikroorganizmanın çekirdeğinin bir parçasını buluyor. Yani burada bir ölü mikroorganizma olup, onu da tespit edebilir. Buna yönelik çalışmalar Ankara'da da yapıldı. İstanbul'da bilim kurulu üyemiz Prof. Dr. Kenan Midilli tarafından da yapıldı. Bu noktada bulaşıcılığının olmadığı görüldü" dedi.
Virüsün mutasyon geçirmesi ya da bağışıklık sisteminin yeterli olmaması durumlarında tekrar aynı virüsle enfekte olunabilir mi gibi konuların virüsün henüz 'bilinmeyenleri' olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Ama buna karşı antikor oluştuğunu biliyoruz, ki aşı çalışmaları gayet güzel ilerliyor. Daha nedeni pek belli olmamakla birlikte örneğin Güney Kore'de 160 kişide ikinci kez daha pozitif oluyor, negatif oluyor, iyileşme dönemine giriyor ama sonra tekrar pozitif oluyor. Bu kişilerin bulaştırıcı olup olmadıkları, zaman içerisinde görebileceğimiz bir tablo" ifadelerinde bulundu. DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-08-27 09:03:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'daki yangında hayvanlarının telef olmasına ağladı
YEREL HABERLER Kozan'daki yangında hayvanlarının telef olmasına ...
Otobüste kadın yolcunun cep telefonunu çalıp, taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Otobüste kadın yolcunun cep telefonunu çalıp, taciz ...
Otobüste taciz ettiği kadının telefonu çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Otobüste taciz ettiği kadının telefonu çalan şüpheli ...
Sokak ortasında ağır yaralı halde bulundu, ilk müdahaleyi polis yaptı
YEREL HABERLER Sokak ortasında ağır yaralı halde bulundu, ilk ...
Sokak ortasında bıçak yaraları olan bir kişi bulundu Polis, yaralının kan kaybını önlemek için kemerle tampon yaptı
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçak yaraları olan bir kişi ...
Kozan’da belgesiz ibibik ve incir kuşu vuran avcılara ceza
YEREL HABERLER Kozan’da belgesiz ibibik ve incir kuşu vuran avcılara ...
Kozan'daki yangında, 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu (2)
YEREL HABERLER Kozan'daki yangında, 280 futbol sahası büyüklüğünde ...
Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü (2)
YEREL HABERLER Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna ...
Drone hata kabul etmedi Drone destekli trafik uygulamasında 12 bin 550 lira trafik cezası kesildi
YEREL HABERLER Drone hata kabul etmedi Drone destekli trafik ...
Libya'da şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, Adana'da toprağa verildi Şehidin kızı, babasının üniformasını giyip onu sonsuzluğa uğurladı
YEREL HABERLER Libya'da şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, ...
Adana'da 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana’da piyasa değeri 850 bin lira değerinde 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 142 bin litre kaçak akaryakıt ele ...
Adana'da korona virüse karşı ek tedbirler Her düğün veya nikah merasimini denetlemek üzere en az bir kamu görevlisi tahsis edilecek 65 yaş üzeri vatandaşların sabah 10.00 ile akşam 20.00 arası sokağa çıkabilmeleri yönündeki izne ilişkin karar yeniden uzatıldı
YEREL HABERLER Adana'da korona virüse karşı ek tedbirler Her düğün ...
Adana'da 850 bin lira değerinde kaçak mazot ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 850 bin lira değerinde kaçak mazot ele ...
Başkan Kocaispir, muhtarlarla buluştu Kocaispir: “Göreceksiniz, 107 mahallemizin tamamında izimiz olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir, muhtarlarla buluştu Kocaispir: ...
Kuyumcu, camı çekiçle kırıp soyguna kalkışan 2 kişiyi kovaladı
YEREL HABERLER Kuyumcu, camı çekiçle kırıp soyguna kalkışan 2 kişiyi ...
Büyükşehir’den binlerce çocuğa güvenli ortamda spor yapma olanağı Başkan Zeydan Karalar: “Çocuklarımız sağlıklı olacak, sosyalleşecek, yetenekler keşfedilecek.”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den binlerce çocuğa güvenli ortamda spor ...
Adana itfaiyesi, yangını söndürmek için seferber oldu Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ve iki gün sonra kontrol altına alınan yangını söndürmek için Adana itfaiyesi ekipleri de seferber olarak orman söndürme ekiplerine tam destek oldu
YEREL HABERLER Adana itfaiyesi, yangını söndürmek için seferber ...
Cezaevi firarisi Adana'da yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi Adana'da yakalandı
Sarıeroğlu: "Hiçbir şey eksik bırakmayacağız" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, yangın bölgesinde vatandaşları ziyaret etti, sıkıntılarını paylaştı
YEREL HABERLER Sarıeroğlu: "Hiçbir şey eksik bırakmayacağız" AK ...
Adana'da çekiçle kuyumcu soygunu girişimi Adana’da yüzü maskeli iki kişi, çekiçle kuyumcu camını kırıp altın almak istedi Zanlılar, kuyumcu fark edince altınları alamadan kaçtı
YEREL HABERLER Adana'da çekiçle kuyumcu soygunu girişimi Adana’da ...
TSYD ödülleri törenle sahiplerini buldu İHA muhabirleri 3 ayrı kategoride ödül aldı
YEREL HABERLER TSYD ödülleri törenle sahiplerini buldu İHA ...
Kozan'daki yangında telef olan hayvanlar, kepçe yardımı ile gömülüyor Jandarma, bölgede boşaltılan evlerin yağmalanmasına karşı güvenlik önlemleri aldı
YEREL HABERLER Kozan'daki yangında telef olan hayvanlar, kepçe ...
Kozan'daki yangında, 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
YEREL HABERLER Kozan'daki yangında, 280 futbol sahası büyüklüğünde ...
Pazarda cüzdan çaldı, kaçarken esnaf yakaladı
YEREL HABERLER Pazarda cüzdan çaldı, kaçarken esnaf yakaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X