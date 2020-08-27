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Koyun otlatıp, tarlada çalışan çocuklar fen lisesini kazandı Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Başören Mahallesinde 1’i erkek 4 öğrenci koyun otlatıp, tarlada çalışmalarına rağmen öğretmenlerinin gece açtığı kursa katılarak fen lisesini kazanmayı başardı Öğrenciler okuyup doktor olmak istiyor Nisanur Demir: “Hem tarlada çalışıp hem de koyun otlattım internet olmadığı için hep kitaplardan çalıştım” “Koyun otlatırken ders çalıştım zor oldu ama başardım”

İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Başören Mahallesinde 1'i erkek 4 öğrenci koyun otlatıp, tarlada çalışmalarına rağmen öğretmenlerinin gece açtığı kursa katılarak fen lisesini kazandı.

Koyun otlatıp, tarlada çalışan çocuklar fen lisesini kazandı Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Başören Mahallesinde 1’i erkek 4 öğrenci koyun otlatıp, tarlada çalışmalarına rağmen öğretmenlerinin gece açtığı kursa katılarak fen lisesini kazanmayı başardı Öğrenciler okuyup doktor olmak istiyor Nisanur Demir: “Hem tarlada çalışıp hem de koyun otlattım internet olmadığı için hep kitaplardan çalıştım” “Koyun otlatırken ders çalıştım zor oldu ama başardım”

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Başören Mahallesinde 1’i erkek 4 öğrenci koyun otlatıp, tarlada çalışmalarına rağmen öğretmenlerinin gece açtığı kursa katılarak fen lisesini kazandı.
Başören Ortaokulu 8. sınıfta okuyan ve maddi durumu iyi olmadığı için özel kurslara gidemeyen internet olmadığı için bu imkanı da kullanamayan öğrenciler için Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda bu durumdaki öğrenciler için akşam kursu başlattı. Başören Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş’te öğretmenlerle el birliği içinde gece okulda kurs açtı. Kursa köyden 22 öğrenci katıldı. Maddi durumu kötü olan öğrencilerin çoğu da okul dışında ailelerine tarlada ve koyun otlatırken yardım eden öğrencilerden oluşuyordu. Bu öğrenciler okul bitene kadar geceleri gönüllü öğretmelerin verdiği kurs ile LGS’ye hazırlandı. Öğrencilerden anne babası ayrı olan ve anneannesiyle yaşayan Nisanur Demir, sınava hazırlanırken hem koyun otlatıp hem de tarlada çalıştı. Demir tarlada çalışırken ders çalışamadı ancak koyun otlatırken gelecekte iyi bir yere gelmek için ders çalışmayı ihmal etmedi. Kurslar sayesinde köyden bir çok çocuk iyi liseleri kazandı. Ancak Nisanur Demir, Güzide Nuride Varlı, Neslihan Şahin ve Egehan Saçıkarlı değişik il ve ilçelerde fen lisesi kazanıp büyük bir başarı gösterdi. Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer de başarılı olan bu öğrencileri okulda ziyaret edip onları tebrik etti.

"İmkansızlıktan bırakma noktasına geldim ama bırakmadım"
Nisanur Demir, dershaneye gitmediklerini öyle bir imkanlarının olmadığını belirterek, "Okul müdürümüz Yakup Ateş’in sayesinde kurslara giriyorduk, gece geç saatlere kadar bu böyle devam etti ve kazandık. Sabah erkenden kalkıp gece geç saatlere kadar ders çalışıyordum. Tarlalarda çalışıyordum ayrıca hayvanlarımız var onlara da bakıyordum. Tarlada çalışırken ders çalışamıyordum ama hayvanlara bakarken derslerime çalışabiliyordum. Kazandığım için çok mutluyum. Tıp alanında ilerlemek istiyorum çünkü çok ilgimi çekiyor. Dersleri bazen kafam almıyordu, internette olmadığı için tamamen kitaplardan çalışıyordum. Bu beni çok zorluyordu tam bırakıyorum diyordum ama aklıma arkadaşlarımın nasıl çalıştığını düşünüp tekrar hırs yaptım ve bu şekilde kazandım” dedi.
Güzide Nuride Varlı ise “Tarlada çalışıyordum ve vakit bulduğum zamanlarda da dersime çalışıyordum. Derslerime çok iyi çalıştım ve Fen Lisesini kazandım. İleride doktor olmak istiyorum” diye konuştu.
Neslihan Şahin ise, “Okul olmadığı zamanlar genelde tarlada çalışıyordum. Sabah erken saatte gidip öğleden sonra geliyorduk. Çok yorgun olduğumuz için bazen ders çalışmak istemiyorduk. Çoğu kişinin yapacağı bir şey değildir ama biz başardık. Demek ki bu kapasite bizde varmış, tarlada da çalışsak başka yerde de çalışsak bunu başarabilecek durumdaymışız. Ben ileride beyin cerrahı olmak istiyorum” şeklinde konuştu
Egehan Saçıkarlı ise, "Sabah uyanıp okula gidiyordum oradan da tarlaya geçiyordum. Tarlada işimi çabuk bitirip hemen eve gidiyordum bu sayede derslerime daha iyi çalışıyordum. Tarlada çalışırken de kitap okuyup ders yaptığım oluyordu. Hedefim, ileride doktor olmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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