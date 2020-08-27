Adanalı şehidin eşinden duygulandıran destek

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Şehit eşi Mukaile Bal, Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yangınına katılan ekiplere yemek ikramında bulundu.

Kızılçam ormanında 23 Ağustos’ta başlayan ve 3 gün süren yangında orman işçilerinin sahada çalışmaları sürüyor.

6 yıl önce Diyarbakır’da maç izledikten sonra PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Osman Bal’ın eşi Mukaile Bal'da Türkiye’nin bir çok ilinden bölgeye gelen yangın ekiplerine yemek verdi.

Bal, Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi ve Türk Kızılay’ı aracılığı ile eşinin şehadetinin 6. yıl dönümü nedeniyle yangın söndürme çalışlarına katılan yüzlerce orman işçisine yemek ve ayran gönderdi.

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