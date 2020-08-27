Adana'da, 295 bin liralık kaçak sigara makaronu ele geçirildi



ADANA, (DHA) ADANA polisi, kent genelinde yaptığı 3 operasyonda, piyasa değeri 295 bin lira olan, 1 milyon 440 bin kaçak sigara makaronu ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesinde araçta yaptığı aramada, piyasada değeri 45 bin lira olan 180 bin boş kaçak sigara makaronu ele geçirdi. Yüreğir ilçesinde de 2 eve yapılan baskında, piyasa değeri 250 bin lira olan 1 milyon 260 bin boş kaçak sigara makaronu bulundu. Baskınlarda 3 kişi, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Operasyonların devam edeceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-27 10:30:26



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