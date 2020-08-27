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Adana'nın Kozan ilçesinde 3 günde söndürülen orman yangını sonrasında kaymakamlık, yanan alanın tekrardan yeşillendirilmesi için destek kampanyası başlattı.

Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesinde 3 gün süren orman yangını birçok noktadan müdahale ile söndürüldü. Yaklaşık 200 hektara yakın alanın kül olduğu yangın sonrası Kozan Kaymakamlığı, ‘Kozan küllerinden doğarken sende nefes ol’ kampanyası başlattı.

Vatandaşlar, TR06 0001 2009 1610 0005 0000 29 nolu hesaba yardım paralarını yatırabilecekler.

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