Orman yangını sonrası Kozan'da yaralar sarılıyor (2)



EVLERİ ZARAR GÖRENLER İÇİN ÇADIR KURULUYOR

Adana´nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan yangın, 3 gün süren müdahalenin ardından söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye gelen AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri, yangında evleri zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar, kurulan çadırlara yerleştirilirken, temel gıda ihtiyaçlarının da giderildiği bildirildi.

EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Ali Kara, devletin arkalarında durduğu için memnun olduklarını belirterek, "Yangın çıktığında buradaydık. Yangının evimize ulaşmayacağını düşünüyorduk, uzaktı ama bir anda buraya geldi. Biz de hiçbir şeyimizi alamadan kaçıp gittik. Bir gün sonra kontrole geldim. Üzülmemek elde değil. Ben buraya yıllarımı verdim. Çok duyguluyum. Yapacak bir şey yok. Devletimiz daha iyisini yapacaktır" diyerek gözyaşı döktü.

`HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ´

Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz ise gerekli müdahalelerle yaraların sarılmaya başladığını belirterek, "En kısa zamanda hayatın normale dönmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ailelerinin yanına sığınan vatandaşlarımızı çadırlara yerleştireceğiz. Şu an 20 çadır kurduk ve kurmaya da devam ediyoruz. Vatandaşların barınma, battaniye ve gıda ihtiyaçları gideriliyor" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Rüşan Anıl ATAR

2020-08-27 17:57:44



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