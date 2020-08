Sakatat fiyatları düştü Kurban Bayramı'nda kesimlerdeki artış nedeniyle geçtiğimiz aylarda 70 liraya satılan ciğer 50, 9 liraya satılan şırdan 7, 15 liraya satılan karın ve mumbar 8 liraya düştü Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, korona virüsle mücadelede ikinci dalganın gelmesinin etin kilogramını 100 liraya çıkartacağını söyledi

Adana'da, Kurban Bayramı'nda kesimlerdeki artış nedeniyle geçtiğimiz aylarda 70 liraya satılan ciğer 50, 9 liraya satılan şırdan 7, 15 liraya satılan karın ve mumbar 8 liraya düştü. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur ise fiyatlara zam yapmayı düşünmediklerini söyleyip, “Korona virüsle mücadelede önlemleri bırakıp ipin ucu kaçarsa etin kilogramı 100 lirayı geçer. Çok dikkat etmemiz lazım” dedi.

Tüm ülkedeki mezbahalarda hayvan kesimi sonucunda elde edilen başta şırdan olmak üzere çoğu sakatat Adana’ya gönderiliyor. Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş hayvan kesiminin artmasıyla birlikte paralel olarak ciğer, böbrek, şırdan, karın ve mumbar gibi sakatat fiyatları yüzde 30'a yakın geriledi.



“Havalar soğuyunca yüzde 23 oranında artış olur”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada fiyatların yüzde 30 düştüğünü söyledi. Yağmur, geçen aylarda fiyatların çok yüksek seyrettiğini belirterek, “Adana’da geçen sene sakatatta fiyatlar çok yüksekti. Bu sene ise fiyatlar hem düşük hem de depolarda sakatatlarımız mevcut. Adana'mıza yeteri kadar sakatat var elimizde. Fiyat artışını da düşünmüyoruz. Geçtiğimiz aylarda ciğer 7075 lirayken şimdi 50 liraya kadar düştü. Kuyruk yağımız 40 lira şu anda. Bu da önümüzdeki günlerde 35 liraya kadar düşecektir. Pişmiş şırdan fiyatları şu anda 1314 lira. Biz şırdancılarımız ile görüşüp bu fiyatların düşmesini sağlayacağız. Önümüzde ki günlerde havalar soğuyunca yüzde 23 oranında artış olur” diye konuştu.



“Büyük marketlerle baş edemeyiz”

Kurban Bayramı’nın fiyatları geriye çektiğini hatırlatan Yağmur, “Etin kilogram fiyatı 80 lirayken şu an 65 lira. Büyük marketlerde bu fiyatlar biraz daha farklı. Bizim marketlerle baş edebilmemiz mümkün değil. Onlar malı vadeli alıyor bizim esnafımız ise kendi yetiştirdiği hayvanları kesiyor” ifadelerini kullandı.

Korona virüs ile mücadelede rehavete kapılmanın et fiyatlarına da yansıyacağını kaydeden Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, “Önümüzdeki kış sezonunda pandemi nedeniyle bir zorluk yaşanmazsa fiyatlar aynı kalacaktır. Ama önlemleri bırakıp ipin ucu kaçarsa etin kilogramı 100 lirayı geçer. Çok dikkat etmemiz lazım” şeklinde konuştu.



“Fiyatlar şu anda düşük”

Kentte bulunan kasaplar çarşısında uzun yıllardır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen ise fiyatların ve alımın şu anda iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı öncesi 9 lira olan şırdan fiyatları şu an 7 liraya kadar geriledi. Fiyatlarda yüzde 20 oranında düşüş var. Ciğer bayram öncesi 65 lirayken şu anda 5557 lira arası. Karın ve mumbar fiyatları 15 liradan 8 liraya geriledi. Kurban Bayramı bittikten sonra insanların stok yapması, satışların da düşük olması nedeniyle fiyatlar geriledi. Fiyatlar şu anda düşük. Kış aylarında tekrardan fiyatlar yükselebilir. Şu anda yüzde 2025 oranında fiyatlar gerilemiş durumda.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.