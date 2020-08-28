Kozan polisi vatandaşları uyardı

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Adana’nın Kozan ilçesinde polis, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sosyal medya ve yanlış internet kullanımı ve zararları, maske ve sosyal mesafe konularında dikkatli olmaları konusunda ikaz etti.

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