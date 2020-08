Batıl inançları tuvale yansıtıyor

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da resim öğretmeni ve ressam Sevilay Menekşe Aydınlı, Türk geleneklerindeki kahve falı baktırma ile kurşun döktürme gibi batıl inançları, kahve telveleri ve erittiği kurşunları kullanarak tuvale yansıtıyor.

Birçok ilde kişisel ve karma sergiler açan, İstanbul'da açacağı resim sergisini koronavirüs nedeniyle iptal eden ressam Sevilay Menekşe Aydınlı, Sarıçam ilçesindeki Osmangazi Mahallesi'nde oturduğu apartmanın giriş katındaki bir odayı atölyeye çevirdi. Türk kültüründeki kahve falı baktırma ve nazar değmemesi için kurşun döktürme gibi batıl inançlardan etkilenen Aydınlı, kahve telvesi ve kurşunla geleneksel resim çalışmaları yapmaya başladı. Eserlerinde Türk kültürünü yansıtmaya çalıştığını belirten Aydınlı, Anadolu'da ve birçok yerde önemli yeri olan 'kadın' figürlerini çoğu zaman turkuaz ile harmanlayarak sanatını ortaya koyuyor.

Sanatta her türlü malzemenin kullanılabileceğini dile getiren ressam Aydınlı, "İstanbul'da sergi açmayı düşünüyordum ancak koronavirüs nedeniyle iptal etmek zorunda kaldım. Şu an geleneksel batıl inançlarımızı sanata dönüştürmeye çalışıyorum. Kahve falı baktırmayı, nazar değmesin diye kurşun döktürmeyi severiz. Bu tür batıl inançları düşündüğümüzde ben de kahvenin telvelerini ve erittiğim kurşunu tuvale aktardım" diye konuştu.

Türk kültürünün sanat için çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunun altını çizen Aydınlı, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımda kadın figürlerini kullanıyorum. Kadının her yerde önemli bir yeri var. Anadolu'da da 'ana' tasviri çok olduğu için kadın çalışmalarımda ön planda oluyor. Turkuaz rengine de Türk rengi olduğundan eserlerimde çok yer veriyorum. İçtiğimiz kahvelerin telvelerini kullanıyorum. Normal bir toz kahveyi erittiğinizde aynı etkiyi yaratamıyorsunuz. Onun için içtiğiniz kahvenin enerjisi ile bu telveler oluştuğu zaman tuvalde çok güzel dokular ortaya çıkıyor. Koyu dokular için telveyi katı, açık dokular için sulandırarak kullanıyorum. Fırçayla bunları uyguluyorum. Bu uygulamanın ardından tuval kuruduktan sonra kurşunu eritiyorum. Erittiğim kurşunu resmin kompozisyonuna uygun bir şekilde tuvale yapıştırıyorum. Çok emek verdiğim bir çalışma ve ortaya güzel eserler çıktığını düşünüyorum" DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

