Adana Demirspor’da Ümit Özat dönemi

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TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ümit Özat'ı getirdiğini açıkladı. Mavilacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz daha öncede takımımızda görev alan Teknik Direktör Ümit Özat ile bir yıllık anlaşma sağlamıştır. Cüneyt Dumlupınar hocamız başkanımız Murat Sancak'ın şirketinde spor danışmanı olarak görevine devam edecektir” denildi.

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