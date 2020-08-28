Ceyhan'da akıl almaz cinayet: 2 kişi otomobilde, bir kişi acil önündeki ambulansta öldürüldü (2)

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5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 kişinin öldüğü olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, olaylarda kullanıldığı düşünülen 2 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2020-08-28 12:37:53



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