Adana Demirspor'da yeniden Ümit Özat dönemi

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ADANA, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, daha önce de kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Ümit Özat ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Önceki teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın ise spor danışmanı olarak görevine devam edeceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-08-28 12:42:27



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