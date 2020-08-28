Yanan camide cuma namazı kılındı

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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesinde bulunan Acaryayla Camisinde yangından sonra tahribat onarım çalışmaları sürerken ilk Cuma namazı da kılındı.

Kozan’ın Kuyubeli Mahallesinde çıkan ve 3 gün süren orman yangınında 8 köy boşaltıldı. Yangında büyük hasar gören Acaryayla Camisinde, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ın katılımıyla ilk Cuma namazı kılındı.

23 Ağustos’ta çıkan yangında Acaryayla Camisi yangında büyük zara görmüş, lojmanı küle dönmüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyaret ettiği camideki Cuma hutbesinde yangın konusunda vaaz verilerek dualar edildi.

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