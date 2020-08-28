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Yanan camide cuma namazı kılındı

İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesinde bulunan Acaryayla Camisinde yangından sonra tahribat onarım çalışmaları sürerken ilk Cuma namazı da kılındı.

Yanan camide cuma namazı kılındı

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesinde bulunan Acaryayla Camisinde yangından sonra tahribat onarım çalışmaları sürerken ilk Cuma namazı da kılındı.
Kozan’ın Kuyubeli Mahallesinde çıkan ve 3 gün süren orman yangınında 8 köy boşaltıldı. Yangında büyük hasar gören Acaryayla Camisinde, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ın katılımıyla ilk Cuma namazı kılındı.
23 Ağustos’ta çıkan yangında Acaryayla Camisi yangında büyük zara görmüş, lojmanı küle dönmüştü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyaret ettiği camideki Cuma hutbesinde yangın konusunda vaaz verilerek dualar edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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