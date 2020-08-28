Kozan'daki orman yangını; 4 şüpheli adliyede



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta başlayıp, 3 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınıyla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Kuyubeyli köyünde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı. Yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerinde hane tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. Yangına 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter ve 170 arazöz ile 830 kişilik personel müdahale etti. 3'üncü günde kontrol altına alınan yangının ardından, soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin kül olduğu belirtildi. 12 ev, yangın nedeniyle hasar görürken, çok sayıda hayvan da telef oldu.

Olayla ilgili jandarma tarafından zaman aralıklarıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin sorguları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan ALİ GÖKDAL

2020-08-28 16:27:09



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