Kozan'daki orman yangını şüphelileri adliyede Yangından sonra gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

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Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

23 Ağustos Pazar günü ilçeye bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan ve 3 günde söndürülen 200 hektar kızılçam ormanının kül olduğu yangınla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Bu şahısların ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan S.C., M.U., Ö.U. ve B.O. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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