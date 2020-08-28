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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor’da olağanüstü kongre süreci başladı

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu. Sancak, "Bakanlık kararıyla büyük ihtimalle 1 Kasım'da kongremizi yapabileceğiz. Yönetime talip olmak isteyen buna göre hazırlığını yapsın. Amacım bizden daha iyi yöneteceklerin önünü açmak" dedi.

Adana Demirspor’da olağanüstü kongre süreci başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu. Sancak, "Bakanlık kararıyla büyük ihtimalle 1 Kasım’da kongremizi yapabileceğiz. Yönetime talip olmak isteyen buna göre hazırlığını yapsın. Amacım bizden daha iyi yöneteceklerin önünü açmak" dedi.
4 Temmuz 2018 tarihinde olağanüstü kongrede başkan seçilen Murat Sancak, sosyal medya hesabından olağanüstü kongre talimatı verdiğini bildirdi.

Başkan Sancak’ın açıklamaları şu şekilde;
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; bazı futbolcular için bu kalsın, bu gitsin söylemlerini bırakalım. Sadece şunu bilin bir takımı bir futbolcu şampiyon yapamaz. Takım, takım olabilirse şampiyon olur. O yüzden benim onayım olmadan kimsenin gönderilmeyeceği gibi gelen de olmaz. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Neler yaşandığını neler olup bittiğini bilemesiniz. Şampiyonluk hayallerimizi yıkan, üzerine düşeni yapmayan gider ve de gönderilir. Buna hoca da dahildir. Kimin geleceğine değerlendirmelerden sonra karar verilir. Biliyorum kimi alsan memnun olmayan olacak. Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve delegeleri, olağanüstü kongre kararı alma talimatı verdim. Bakanlık kararıyla büyük ihtimalle 1 Kasım’da kongremizi yapabileceğiz. Yönetime talip olmak isteyen buna göre hazırlığını yapsın. Amacım bizden daha iyi yöneteceklerin önünü açmak" dedi.
Öte yandan mavilacivertli ekip bugün teknik direktör Ümit Özat ile anlaştığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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