Yangın şüphelileri serbest kaldı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
23 Ağustos Pazar günü Kozan ilçeye bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan ve 3 günde söndürülen 200 hektar kızılçam ormanının kül olduğu yangınla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Bu şahısların ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan Ö.U., S.C, B.U. ve M.U. geniş güvenlik önlemleri altında saat 16.30’da Kozan adliyesine getirildi. Yaklaşık 5 saat süren Kozan adliyesindeki ifadelerinin ardından Ö.U , S.C, B.U., M.U. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.