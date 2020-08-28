Kozan'daki orman yangını; 4 şüpheli adliyede (2)

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4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRALDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 200 hektarlık orman ve tarım arazisinin küle döndüğü, 12 evin de hasar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan ve bugün adliyeye çıkartılan 4 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FOTOĞRAFSIZDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan ALİ GÖKDAL

2020-08-28 21:36:40



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