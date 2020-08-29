Adana'da vatandaşların salçalık biber telaşı



Çağlar ÖZTÜRKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da evde kendi salçalarını üretmek isteyen ev kadınları, pazardan aldıkları taze kırmızı biberleri ayıkladıktan sonra makinede çektirip, damlarda güneş altında kurutarak kışa hazırlık yapıyor.

Adana'da sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte bazı bölgelere biber satış pazarları kuruldu. Kış öncesi hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, sokaklarda komşularıyla toplanarak, pazardan çuvallarla aldıkları biberleri imece usulü özenle temizleyip çekirdeklerinden arındırıyor. Daha sonra kıyma makinelerinde çektirilen biberler sıvı kıvama getiriliyor. Çekilmiş biberler, tuzlandıktan sonra evlerin damlarında kıvama gelene kadar kurutuluyor. Elde edilen doğal salçalar, kış boyunca birçok yemekte afiyetle tüketiliyor.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

30 yıldır Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde salçalık kırmızı biber satışı yapan Adem Eser, kaliteli salçanın Karaisalı ilçesinde yetişen biberden yapıldığını söyledi. Adanalıların özellikle Karaisalı biberini tercih ettiğini belirten Eser, "Kilosu 2-3 lira arasında satılıyor. Adana'da Karaisalı biberi bir marka oldu. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor, satış yerimizde hareketlilik bu ayın sonuna kadar sürer" dedi.

EVLERİN DAMLARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Uzun yıllar kendi biber salçalarını yaptıklarını söyleyen vatandaşlar ise, elde edilen ürünü kış aylarında neredeyse tüm yemeklerde kullandıklarını söyledi. Komşusuyla birlikte oturduğu apartmanın damında salça kurutan Aygül İlhan, "Market ürünlerini tercih etmiyoruz. Kendi el yapımı salçamızın tadı daha güzel oluyor. İçerisinde hiçbir koruyucu madde yok. Tamamen doğal. Yaptığımız salçaları kurutmaya başladık. Tahmini 15-20 gün içerinse tamamen kuruyup, yemeğe hazır olacak. Bu salçayı şehir dışındaki akrabalarımıza da gönderiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, lüks apartmanların damlarında kurutulan salçalar, havadan renkli görüntüler oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-29 08:56:05



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