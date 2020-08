Hobisini sanata dönüştürdü Adana’da matbaacı Hüseyin Karapınar, mesleğinin dışında arta kalan zamanlarında 35 yıldır ahşap oyma yapıyor Karapınar: "Yontma benim için bir tutku, yaşamımın bir parçası oldu. Çünkü yontma yaparken müthiş mutlu oluyorum, tam bir terapi uyguluyorum kendime. Elimdeki iş devam ederken bir an önce bitsin, yenisine başlayayım diye sabırsızlanıyorum"

Adana’da matbaacı Hüseyin Karapınar, mesleğinin dışında arta kalan zamanlarında ahşap oyma yaparak, hem hobisini geliştiriyor hem de sanata katkı sağlıyor.

Hüseyin Karapınar, ahşap oymacılığını 1980'li yıllardan beri hobi olarak yaptığını belirterek, "İlk önce maket bıçağıyla küçük küçük kuşkanatları, küçük atlar, kartal heykelcik yontarak başladım. Daha sonraları alet edevat çoğalmaya başladı. Tabi ki işlerin boyutları da büyümeye başladı. 4050 cm'lik heykelcikler, 35x50 cm'lik rölyef tablolar yapmaya başladım, halen de devam etmekteyim. Yaklaşık 35 senedir amatörce heykelcikler ve rölyef tablolar yapmaktayım, bu iş içinde evimin bir odasını kullanmaktayım” dedi.

Genelde çalışmalarını beğendiği bir resmi veya fotoğrafı kopyalayarak yaptığını söyleyen Karapınar şunları kaydetti:

"Bu heykelcik de olabiliyor, rölyef de ama mutlaka hareketli olması gerekiyor. Mesela at çalışmayı çok seviyorum ama duran bir at hiç çalışmadım, ya şaha kalkmış, ya da dörtnala olacak. Dala konmuş bir kartal yapmadım, kavga eden kartallar yaptım, mesela şu anda 50x30x10 cm ebadında “kaplan dövüşü” heykelciği yapıyorum, yani eserlerimde illaki bir hareket olacak."

“Esinlendiğim resmi, fotoğrafı yontmaya başlamadan önce, günlerce incelediğini söyleyen Karapınar, “Bence her insanın hobisi olmalı, ama ne olursa olsun, yontma benim için bir tutku, yaşamımın bir parçası oldu. Çünkü yontma yaparken müthiş mutlu oluyorum, tam bir terapi uyguluyorum kendime. Elimdeki iş devam ederken bir an önce bitsin, yenisine başlayayım diye sabırsızlanıyorum. İyi ki yontma yapıyorum” şeklinde konuştu.

