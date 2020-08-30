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Çalıştığı kuyumcu dükkanından hırsızlık yapan şüpheli: Şeytana uydum

DHA

Çalıştığı kuyumcu dükkanından hırsızlık yapan şüpheli: Şeytana uydum


Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) ADANA'da, çalıştığı kuyumcu dükkanından atölyeye götürmek üzere aldığı 350 bin lira değerindeki 29 altın bileziği çalan İlyas T. (18) ve yardım ettiği iddia edilen ağabeyi İbrahim T. (26) gözaltına alındı. İlyas T., emniyetteki sorgusunda, "Şeytana uydum" dedi.
Olay, dün, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Bülent D., yanında çalışan İlyas T.'ye 29 bilezik vererek, atölyeye götürmesini istedi. 350 bin lira değerindeki bilezikleri alan İlyas T., dükkana geri dönmedi. Atölyeye de gitmeyen çalışanının bilezikleri çaldığını öğrenen iş yeri sahibi, polisi aradı. İhbar üzerine araştırma yapan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde, dayısının evinde gizlendiğini öğrendi. Eve baskın yapan ekipler, İlyas T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen altın bilezikler, polis tarafından iş yeri sahibine verildi. İlyas T.'nin, bilezikleri aldıktan sonra ağabeyi İbrahim T. ile buluştuğu tespit edildi. İbrahim T. de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Emniyette sorgulanan İlyas T., daha önce de birçok kez atölyeye altın götürdüğünü ancak hırsızlık yapmadığını belirterek, "O an şeytana uydum" dedi.
Kardeşine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim T. ise sorgusunda, daha önce kendisinin de aynı kuyumcu dükkanında çalıştığını belirterek, "Kardeşim bana hırsızlık yaptığını söyleyince ona kızdım, altınları geri götürmesini istedim" diye konuştu.
Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK
2020-08-30 10:35:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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