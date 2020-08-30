Adana’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Adana polisinin 3 ayrı adrese yaptığı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramada bin 346 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 800 gram esrar, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü. Polislerin uyuşturucuları ele geçirdiği yerler ise dikkat çekti. Bir evde güvercinlerin beslendiği alanda poşetlerde uyuşturucu madde bulundu.

Başka bir operasyonda ise kamyonetin kasa bölümüne gizlenen sentetik uyuşturucu, narkotik detektör köpeği yardımıyla bulundu.

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