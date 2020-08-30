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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyde eğitim alan 6 kız öğrenci güzel sanatlar lisesini kazandı

İHA

Adana'da, pandemi sürecinde online eğitim alan, yasaklar kalkınca çalışmalarına devam eden 6 kız öğrenci, güzel sanatlar lisesini kazanmanın sevincini yaşıyor.

Köyde eğitim alan 6 kız öğrenci güzel sanatlar lisesini kazandı

Adana'da, pandemi sürecinde online eğitim alan, yasaklar kalkınca çalışmalarına devam eden 6 kız öğrenci, güzel sanatlar lisesini kazanmanın sevincini yaşıyor.
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki Suluca Ortaokulu öğrencileri Meryem Eken, Adana Güzel Sanatlar Lisesi, Aydanur Şahin Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi, Ece Altunkaya, Çiğdem Akday, Pelin Demirel ve Ebrar Al Hatay Güzel Sanatlar Lisesini kazandı.
Suluca Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferhat Kalak, 2 senedir okulda öğrencilerle, görsel sanatlar egzersizi dersi ile kayda değer sergiler açıp güzel sanatlar lisesine hazırlandıklarını söyledi. Kalak, "Öğrencilerimizin güzel sanatlar lisesini istemesi yetmiyor, ailelerinin izin vermesi daha önemli günümüz şartlarında. Neyse ki velilerimiz de onayladılar ve serüvenimiz başladı. Pandemi sürecinde uzaktan online devam ettik, yasaklar kalkınca köyde çalışmalarımıza devam ettik ve köyden 6 kızımız Adana, Hatay ve Gaziantep'teki güzel sanatlar liselerini kazandılar" dedi.
Öğrencilerinin kararlı olmaları, ne istediklerini bilmeleri ve azimleriyle birlikte çalışmalarının başarıyı getirdiğini ifade eden Kalak, "Başarıları daim olsun. Günümüz toplumunda renkli insanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun için güzel sanatlara ilgiyi arttırmak gerekiyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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