Evin bahçesine gömülü 1346 uyuşturucu hap bulundu

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Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bir evin bahçesine gömülmüş 1346 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, önceki gün kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeklerle yaptığı aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü halde 1346 paket uyuşturucu hap ele bulundu. Ekipler ayrıca, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir eve yaptıkları operasyonda 1.57 gram eroin ve 2.60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada ise 1 kilo 800 gram esrar, 512 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-30 11:24:13



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