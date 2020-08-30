Yeşil ormandan geriye külleri kaldı Adana'da 200 hektar alanda milyonlarca canlının küle döndüğü ormandaki son görüntüler yürek burkuyor Yangının ardından 8 köyde yaşamın normale dönmesi için devletin tüm kurumları çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar yeni düzenlerine alışmaya çalışıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos’ta çıkan orman yangınının ardından 8 köyde yaşamın normale dönmesi için devletin tüm kurumlarının çalışmaları sürerken vatandaşlar yeni düzenlerine alışmaya çalışıyor.

200 hektar alanda milyonlarca bitki, böcek, kuş ve evlerin küle döndüğü ormanlarda son görüntüler yürek burkuyor. Köylerde evlerine alınan yeni buzdolabı ve çamaşır makineleri, mutfak malzemelerinin oluşturduğu manzara yürek burkarken köy sakinleri küle dönen orman içinde kurdukları yaşamlarına alışmaya çalışıyor.

Adana Valiliği, Kozan Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kozan Belediyesi, Halit Dağlı Aşevi, Türk Kızılayı ve Afad bölgede yardım çalışmalarını sürdürürken jandarma timleri de köylerde güvenlik tedbirlerini alıyor.



Ateş savaşçılarının mesaisi sürüyor

23 Ağustos’tan 30 Ağustos’a kadar 7 gündür sahada olan orman ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından bölgede nöbetlerini sürdürüyor. Bölgedeki en ufak dumana müdahale eden ekipler sahada zarar gören ağaçlar için de çalışmalara başladı. Farklı il ve ilçelerden gelen orman yangın söndürme ekipleri geri dönüş yaptı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede nöbeti sürdürüyor.



Yanan evler havada kalan elektrik direkleri

Evleri yanan vatandaşların bulunduğu bölgeye Afad, Türk Kızlayı çadırlar kurarak destek verirken kaymakamlık, belediye ekipleri giyim yiyecek ve nakdi yardımlarını sürdürüyor. Eşyaları küle dönen vatandaşlar hiç kullanmadıkları eşyalarından çok küle dönen orman ve hayvanlar için gözyaşı döküyor.

Yaklaşık 8 köyün boşaltılmasına 200 hektar alanda milyonlarca kızılçam ağacının ve ormanda yaşayan canlıların yok olmasına neden olan yangının faillerinin aranması sürüyor.

Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, Kızılay olarak sahada ilk günden beri tüm kurumlar ile yer alıklarını ifade ederek, yaşanan felaketin ardından dünyanın her yerinde olduğu gibi Kozan’dada yaraları sarmayı devam ettirdiklerini kaydetti.

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