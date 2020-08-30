Adana'ya şehit ateşi düştü

Ertan KUTLUANA/TUFANBEYLİ, (Adana), (DHA)GİRESUN'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde kaybolan, cansız bedeni bugün bulunan şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin (31) acı haberi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki ailesine ulaştı.
Giresun´da, 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden birinin daha cansız bedenine, aramakurtarma ekiplerince Doğankent ilçesindeki dere yatağında ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi. Şehidin acı haberi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Doğanlı Mahallesi'nde oturan annesi Nilüfer ile babası Ali Variyenli'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ertan KUTLUANA
2020-08-30 12:37:05
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