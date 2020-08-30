DSP Seyhan İlçe Başkanlığına Erhan Saltuk seçildi

Geçen ay DSP Seyhan İlçe Başkanlığına atanan Erhan Saltuk, ilk kongrede başkan olarak seçildi.

DSP Adana İl Başkanlığında gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını emekli Müftü Mümtaz Numanoğlu yaptı.

Konuşmalardan sonra tek liste halinde yapılan seçimde DSP Yönetim Kurulu üyeliklerine Sinan Bay, Bayram Salar, Hamza Mülayim, Yıldırım Geliç, Selçuk Söylemez, Hulusi Metin ve Osman Özen seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine de Ahmet Mülayim, Halil Kayış, Nermin Uğurbaşçiçek, Tülay Uğurbaşçiçek ve Yeliz Ekşili seçildi.

DSP İlçe Başkanlığına seçilen Erhan Saltuk ise yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bir iş adamı olarak nasıl ilmin bilincinde isem, üstlenmiş olduğum bu siyasi görevimi de aynı ciddiyetle sürdüreceğimi bilmenizi isterim. Bana güvendiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

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