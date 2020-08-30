Adana'daki cinayetin Osmaniye'de yakalanan şüphelileri adliyede

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Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde İbrahim Siner'i (46) evinde öldürerek kaçtıktan sonra, dün Osmaniye'de gözaltına alınan M.Ö. (25) ve R.Ö., (29) adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Ağustos'ta Ceyhan ilçesi Sarısakal Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan İbrahim Siner, yaşamını yitirdi. Olayın ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Şüpheli M.Ö. ve R.Ö. kaçtıkları, dün Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir iş yerinde yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

M.Ö.'nün üzerinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA,(DHA)

2020-08-30 16:30:38



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