Adana’daki orman yangını havadan görüntülendi Karaisalı ilçesinde 3 hektarlık Kızılçam ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınamadı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde 3 hektarlık alanda Kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda başlayan yangın havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde ormanlık alanda, akşam saatlerinde yaklaşık 3 hektarlık Kızılçam Ormanlık alanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, 30 arazöz, 10 su tankı, 2 helikopter, 2 dozer ve 1 greyder gönderildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesine giden yolu trafiğe kapattı.
Yangın hala kontrol altına alınamazken ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.