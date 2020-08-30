Adana’daki kanlı hesaplaşmaya 6 tutuklama

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga olayıyla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
Ceyhan ilçesinde 27 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahla kavga olayında 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 kişiden biri de hastanede ambulanstan ineceği esnada 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
3 kişinin hayatını kaybettiği olayda soruşturmayı genişleten Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet aramalarında, her iki gruptan da olaya karıştığı tespit edilen toplam 12 şüpheliyi gözaltına alarak, ayrıca olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 12 şüpheliden; 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaya karışan 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltında bulunan 1 şüpheli ise yarın mahkemeye çıkartılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.