Adana'daki cinayetin Osmaniye'de yakalanan şüphelileri adliyede (2)

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adana'nın Ceyhan ilçesinde İbrahim Siner'i (46) evinde öldürüp, kaçtıktan sonra, dün Osmaniye'de gözaltına alınan M.Ö. (25) ve R.Ö. (29), bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA,(DHA)
2020-08-30 23:06:27
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