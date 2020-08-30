Ceyhan'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 6 şüpheli tutuklandı



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de hastane acil servis önündeki ambulansta öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Olayla ilgili 1 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olay, 27 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada Aşkın Acun ve Mehmet Gem, olay yerinde vuralarak öldürüldü. Olayda yaralanan Salih Kayaokay ise hastane acili önündeki ambulansta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki gruptan cinayete karıştığı tespit edilen toplam 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler ve evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlan şüphelilerden 11'i bugün geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden 1'i Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2020-08-30 23:13:39



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