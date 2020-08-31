Adana'da orman yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Karaisalı ilçesi Yerköprü mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangının 3 hektarlık ormanlık alana zarar verdiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Can ÇELİKEser PAZARBAŞI
2020-08-30 23:14:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.