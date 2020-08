Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: "Pamuktan vazgeçemeyiz"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiğidi ile yağ sektörünün, küspesi ile hayvancılığın, lifi ile tekstilin ham maddesi olan ve bu nedenle stratejik önemi taşıyan pamuk üretiminin sürekliliği için bu yıl destekleme politikalarında imkanların zorlanarak fedakarlık yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Başkan Doğru, yaptığı açıklamada, pamuğun; her geçen yıl çiftçinin ekim deseninden çıktığını ve yerini ikame ürünlere bıraktığını belirterek, “Oysa ki; Türkiye, pamuk gibi stratejik bir ürünü yüksek verimle yetiştirilebilen nadir iklim, toprak su şartlarına sahiptir. Doğal liflerle üretilen tekstil ürünlerine dünyadaki talebin arttığı günümüzde pamuk ekim alanlarımızın her geçen yıl azaldığını görmek biz çiftçilerimizi de üzmektedir. Çünkü pamuk, katma değeri yüksek olan ve ekildiği bölgeye sanayisi ve ticareti ile zenginlik getiren bir bitkidir” dedi.

Doğru, ihracat ve istihdam lokomotiflerinden birisi olan tekstil sektörü ile açığımızı döviz ödeyerek ithalatla kapattığımız bitkisel yağ sektörünün ve protein kaynağımız olan et ve süt üretiminin vazgeçilmezi yem sektörünün ham maddesi konumundaki pamuğun önemine dikkati çekerek, “Pamuktan vazgeçemeyiz” dedi.



Pandemi sürecinin etkisi

Mutlu Doğru, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde virüsle mücadelenin sürmesinin tekstil ürünlerine olan talebin düşmesine, tekstil fabrikalarının minimum kapasiteyle çalışmasına ve buna paralel olarak pamuğa olan talebin azalmasına neden olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Çiftçimizin zarar etmeden, bu yıl pamuk ektiğine memnun olması, gelecek yılki ekim deseni için çok önemlidir. Bu nedenle açıklanacak pamuk destekleme primi ve diğer desteklerle beraber kütlü pamuk fiyatlarının toplamda 6 TL/kg’ın altında olmaması pamuk çiftçilerimizin beklentisidir.”



İplik sanayicilerine hatırlatma

Başkan Mutlu Doğru, geçmişte iç piyasada yerli ürünün pahalı olduğunu, ithal pamuğun maliyetinin daha düşük ve cazip olduğunu dile getirip, dünya fiyatlarıyla ürün almak istediklerini her ortamda dile getiren iplik sanayicilerine de hatırlatmada bulunarak, “Bugün iç piyasada 9.70 TL/kg olan lif pamuk dünya piyasalarında 11.70 TL/Kg civarında alıcı bulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Pamuk üretiminin sürekliliği için 2020 yılının çok kritik olduğuna vurgu yapan Doğru, “Bu yıl, pamuk eken çiftçimizin kazanması için özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın ortaklaşa alacakları kararla destekler vasıtasıyla pamukta tüm imkanları zorlayarak fedakarlık yapması gerektiğini beyan eder, saygılar sunarız” dedi.

