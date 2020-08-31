Adana’da uyuşturucu operasyonu

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde, radyo ve klima paneli arkasına gizlenmiş 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, D-400 Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, içinde 3 kişi bulunan otomobili, şüphe üzerine durdurdu.

Dedektör köpekle arama yapılan otomobilde, radyo ve klima paneli arkasına gizlenmiş 504 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobildeki Cumali K. (20), Necmi Can A.(21) ve Ramazan I.(17) gözaltına alındı.

Öte yandan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan otomobilin yedek lastiği içinde

699,28 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ferhat A. (34) ve Kerem A.(19) gözaltına alındı.

5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-08-31 09:51:21



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