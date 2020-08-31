Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonda 504,3 gram metanfetamin, 699,28 gram esrar ve 2.71 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. İlk baskında polis Organize Sanayi Bölgesi çıkışında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Aracın ön radyo panelinin bulunduğu kısma detektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, panelin arka kısmında zulalanmış vaziyette, 2 poşette toplam 504,3 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Bu olayda Cumali K.(20) Necmi Can A.(21), Ramazan I. (17) gözaltına alındı.

Polisin ikinci operasyonu ise İncirlik Park Alanında şüphe üzerine durdurulan araçta detektör köpeğin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, stepne boşluğu içerisinde 699,28 gram gelen esrar ele geçirildi. Bu olayla ilgili de Feryat A.(34) ve Kerem A.(19) gözaltına alındı.

Selahattin Eyyubi Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada 60 hap ve 2.71 gram gelen bonzai ele geçirildi. Ramazan T.(44), Halil T.(40) ve Zeynep K.(30) gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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