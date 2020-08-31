Kreş kuraları noter huzurunda çekildi

Çukurova Belediyesi Semt Kreşlerine kayıt yaptıracak çocuklar noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde gerçekleştirilen ve velilerin salgın nedeniyle alınmadığı kura çekimi sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilen kura sonucu 20202022 döneminde kreşlerde eğitim görecek çocuklar belirlendi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, semt kreşlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, “İsterdik ki başvurusu olan tüm çocuklarımızı kreşlerimize kabul edelim. Ancak kapasitenin çok üzerinde başvuru oldu. Biz de haksızlık olmaması, hemşehrilerimizin kafasında herhangi bir kuşku kalmaması için kreşlerimize kabul edeceğimiz çocukları noter huzurunda kura ile belirledik. Aynı uygulamayı geçen dönem de yapmıştık” dedi.

5 yılda 7 kreş açtıklarını, kreşlerin eğitim ve lojistik olarak üst düzey olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Kreşlerimizin fiyatları da çok uygun. Böyle olunca ilginin yüksek olmasını doğal karşılıyorum. 8’inci kreşi Huzurevleri Mahallesinde bu ay açıyoruz. 9’uncu kreş de kısa zamanda Mahfesığmaz da hizmete girecek. İhtiyaç olan her semte yeni kreşler açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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